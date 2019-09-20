Российские террористы придумывают новые ограничения для жителей Луганской и Донецкой областей

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевиками введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

«Под предлогом мероприятий якобы по противодействию «украинским диверсантам», введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом, сотрудники так называемых правоохранительных органов часто задерживают лиц, не имеющих паспортов „ЛНР"/"ДНР«, по подозрению в «нелояльности» к оккупационному режиму», — сказал Праута.

Также, по данным разведки, местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий Объединенных сил для оправдания наращивания мер боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск.

«Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины силовым путем решить конфликт на Донбассе, а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения», — рассказал Праута.