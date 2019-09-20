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Лукашенко предлагает белорусских миротворцев для контроля границы на Донбассе

Вчера, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам.

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним - украинский подросток Павел Гриб был похищен российскими спецслужбами на территории Беларуси и вывезен в РФ, где осужден по сфабрикованным обвинениям в подготовке терракта. Минск отрицал этот факт.

Также в Беларусь не пускают украинских активистов, которые внесены в запретительные списки российскими спецслужбами.


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