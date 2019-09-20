В ДТП под Славянском погибло 3 людей, в том числе 6-летняя девочка

26 сентября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Славянска (Донецкая область) столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди которых 6-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, авария произошла на выезде в Харьковскую область. Водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

Водитель и пассажиры «Хюндая» — 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске.

Также в результате ДТП пострадали две женщины-пассажира автомобиля «Тойота». Их госпитализировали.