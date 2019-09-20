ООН объявляет второй конкурс бизнес-грантов на востоке Украины

Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительств Польши и Японии объявляет конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление или расширение микро, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей.

Грантовая поддержка будет предоставляться на начало, восстановление и расширение бизнеса с целью создания рабочих мест для переселенцев и местного населения.

Максимальная сумма гранта на реализацию одного бизнес-проекта составляет:

250,000 грн. смогут получить лица, которые планируют создать в течение реализации бизнес-плана не менее 4-х рабочих мест (предприниматель и не менее трех наемных работников);

смогут получить лица, которые планируют создать в течение реализации бизнес-плана не менее 4-х рабочих мест (предприниматель и не менее трех наемных работников); 200,000 грн. смогут получить те, кто будет создавать не менее 3-х рабочих мест (предприниматель и не менее двух наемных рабочих)

смогут получить те, кто будет создавать не менее 3-х рабочих мест (предприниматель и не менее двух наемных рабочих) 150,000 грн. смогут получить те, кто будет создавать не менее 2-х рабочих мест (предприниматель и один наемный работник)

смогут получить те, кто будет создавать не менее 2-х рабочих мест (предприниматель и один наемный работник) 100,000 грн. будет выделено для предпринимателей, создавать 1 рабочее место (собственно сам предприниматель).

Гранты предоставляются исключительно совершеннолетним, дееспособным и правоспособным гражданам Украины, которые постоянно проживают на подконтрольных правительству Украины районах Луганской и Донецкой областей. Не могут одновременно претендовать на получение гранта лица, находящиеся между собой в родственных связях (например, участником конкурса является одновременно супруги, или отец и дочь/сын). В таком случае грант может быть предоставлен только одному члену семьи.

Для получения информации об условиях конкурса и процедуры подачи заявок приглашаем обращаться к Творческого центра ТЦК, но именно на сайт ТЦК ; отдельный сайт грантовой программы; на страницу ТЦК в социальной сети Facebook или по электронной почте info@ccc.kiev.ua или по телефону 0- (800) -406-411.

Для участия в конкурсе желающие должны заполнить заявку и с необходимыми приложениями подать ее с 2 октября 2019 через онлайн систему приема заявок по ссылке www.grant.ccc-tck.org.ua . Более подробная информация о конкурсе и его требования, рекомендации по подготовке бизнес-планов и инструкция по подаче онлайн заявки размещены в руководстве по подготовке и подаче заявок на участие во II конкурсе.

Конечный срок подачи заявок: до 23:59 14 октября 2019. Неполные заявки и заявки, поступившие позднее установленного срока, будут автоматически отклонены.

Административную и организационную поддержку грантового конкурса обеспечивает Благотворительный фонд «Творческий центр ТЦК».

Дополнительно, в каждой целевой области будут проведены информационные мероприятия по разъяснению условий конкурса (график информационных мероприятий будет размещен на вышеприведенных информационных ресурсах).

Административную и организационную поддержку грантового конкурса обеспечивает Благотворительный фонд «Творческий центр ТЦК».

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.