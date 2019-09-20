СБУ задержала объявленного в розыск боевика террористической организации «ЛНР»

Контрразведчики Служба безопасности Украины провели в Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой «ЛНР» на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НЗФ «ЛНР» неподалеку оккупированного Сорокино. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом «Таможенном комитете ЛНР».

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по задержанию боевика проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины.