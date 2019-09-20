На разминирование Донбасса от российских и украинских боеприпасов потребуется 50 лет и 1 млрд долларов

Даже если война в Донбассе прекратится прямо сейчас, на полное разминирование территории боевых действий уйдет не менее 50 лет . Об этом АрміяInform рассказал замначальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины Виктор Кузьмин.

«Для решения этой проблемы могут потребоваться десятилетия. К такому выводу пришли в ООН. На этот вопрос никто не может дать четкого ответа», — сказал полковник.

Кузьмин пояснил, что один год боевых действий ведет к 10 годам разминирования территорий, и если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то «пиротехникам хватит работы на 50 лет».

На полную очистку Донбасса, говорят в Минобороны, может потребоваться около $800 млн. В НАТО называют другую сумму - более $1 млрд.

Только на подконтрольной Украине территории заминировано около 700 000 га (560 000 га в Донецкой, остальное — в Луганской области): из них проверено лишь 33 000 га, где уничтожено более 430 000 мин и фугасов.

Кроме того Россия поставляет террористам старые боеприпасы - произведенные 30-40 лет назад и немалое количество артиллерийских снарядов и мин, выпущенных в районе боевых действий, не взрываются.

Также российские террористы массово устанавливают запрещенные ООН противопехотные мины.

Украина числится среди 160 цивилизованных стран, подписавших Оттавскую конвенцию, а также Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, наносящими чрезмерные повреждения. Соответствии с международными обязательствами Украины уничтожила более 2 миллионов запрещенных к использованию противопехотных мин.

России среди подписантов Конвенции нет. Поэтому у нее развязаны руки по поставкам своим сателлитам на Донбассе таких мин. И это не предположение - на освобожденных территориях Луганской и Донецкой областей наши саперы сей находят мины, изготовленные после 1991 года, когда на политической карте мира Советского Союза уже не существовало.