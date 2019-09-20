Российские террористы 23 раза нарушили перемирие - погиб украинский военный

24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Троицкого, где боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В Донецкой области террористы обстреляли Майорск и Луганское из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

Также под обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Травневе, Новоселовка, Гнутово, Павлополь, Зайцево и Новолуганское.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.