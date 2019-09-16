Александр Данилюк изучил линию разграничения в Станице Луганской

Сегодня, 24 сентября, в Станице Луганской с рабочим визитом побывал секретарь СНБО Александр Данилюк.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, во время встречи с председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным он посетил КПВВ «Станица Луганская», где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных так и с особыми потребностями.

Юрий Золкин рассказал гостю о социально-экономическом положении, как пгт Станицы Луганской, так и всего района. В ходе встречи были осмотрены работы у излома моста через реку Северский Донец, вблизи КПВВ «Станица Луганская», и строительство обходного моста.