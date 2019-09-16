В Луганске для жителей увеличили плату за вывоз мусора

В оккупированном Луганске власти увеличивают оплату за вывоз бытовых отходов. Изменения в тарифах вступят в силу на территории Луганска 30 сентября 2019 года.

Как сообщают оккупационные власти, что для частного сектора тариф состоит из двух услуг – перевозки и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО).

Теперь каждый житель частного сектора в месяц будет платить 17,05 российских рублей.

В тариф на услугу по обращению с бытовыми отходами для многоквартирных домов входит пять составляющих – перевозка ТБО, захоронение ТБО, перевозка крупногабаритных бытовых отходов, перевозка ремонтных бытовых отходов, а также новая услуга – хранение ТБО (содержание контейнеров).

Тариф по вывозу ТБО для многоквартирных домов составит 20,47 российских рублей на одного человека в месяц.