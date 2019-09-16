В Луганской области полицейские задержали боевика-заробитчанина из Донецка

В Луганской области полицейские задержали боевика, который проходил контрактную службу в НЗФ «ДНР».

23 сентября, во время проверки документов у граждан на блокпосту, полицейские выявили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях.

По словам мужчины, в 2014 году, из-за трудного материального положения он вступил в ряды НЗФ «ДНР», где пройдя курс «молодого бойца», был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ «ДНР» он разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.

Сотрудники полиции Луганской области мужчину передано коллегам из Донецкой области для проведения дальнейших неотложных следственных действий.