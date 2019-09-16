Суд над Ефремовым не состоялся - Антикоррупционный суд не уверен в юрисдикции

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых «диктаторских законах 16 января» из-за того, что оно может не относиться к его компетенции.

Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу экс-главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова, которого вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко («Коммунистическая партия») и Александром Стояном («Партия регионов») обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Как собщил в комментарии «Украинской правде» судья-спикер Екатерина Сикора, судебная коллегия ВАС… решила обратиться к решению этого вопроса (подсудности — УП) в Апелляционную палату».

«В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры».

Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.