В Попасной жителей зовут на общественные слушания из-за  резкого повышения стоимости услуг на водоснабжение

Исполнительный комитет Попаснянского городского совета зовет всех неравнодушных граждан принять участие в общественных слушаниях по вопросу безосновательного, резкого повышения стоимости услуг на водоснабжение КП «Попаснянский районный водоканал».

Как говорится в сообщении Попаснянского городского совета, цены на услуги КП «Попаснянский районный водоканал» завышены и не соответствуют нормативам качества и количественным показателям.

Жителей Попасной просят не оставаться пассивными наблюдателями и призывают проявить свой гражданский долг по недопущению повышения тарифов и прийти на слушания, которые состоятся 25 сентября 2019 в 16.00 в малом зале Районного дома культуры (ул. Мира, 136).