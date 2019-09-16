В Станице Луганской спасли женщину из горящей дачи

23 сентября в 18:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Песчаное Станично-Луганского района.

На момент прибытия спасателей 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области на место происшествия, огнем было полностью охвачен садовый дом.

Звеном газодымозащитной службы у входной двери внутри дома была обнаружена гражданка, 1941 года, с ожогами, которая была передана специалистам скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 35 кв. м. локализован в 19:10 и ликвидирован в 20:55.



