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В Станице Луганской спасли женщину из горящей дачи

Вчера, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

23 сентября в 18:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Песчаное Станично-Луганского района.

На момент прибытия спасателей 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области на место происшествия, огнем было полностью охвачен садовый дом.

Звеном газодымозащитной службы у входной двери внутри дома была обнаружена гражданка, 1941 года, с ожогами, которая была передана специалистам скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 35 кв. м. локализован в 19:10 и ликвидирован в 20:55.



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