В Луганской области оккупированным Алчевску и Перевальску на 50% сокращена подача воды

На оккупированной территории Луганской области 24 сентября сокращена подача воды подачу воды потребителям ряда городов из-за ремонтных работ на электроподстанции.

Как сообщает «Лугансквода», 24 сентября будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная». В связи с этим с 9.00 до 17.00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов», — говорится в сообщении.

Будет сокращена подача воды потребителям городов Алчевска и Перевальска на 50%, Красного Луча и Антрацита — на 30%, Петровского — на 20%, а также поселка городского типа Славяносербск — на 100%.

Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения населенных пунктов после восстановления энергоснабжения насосных станций — до 8.00 25 сентября.