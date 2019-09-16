В Сватово начинает вещание локальное FM-радио

24 сентября в городе Сватово начнет вещание первое в Луганской области маломощное FM-радио. Мощность передатчика составляет 10 Вт. Сигнал покрывает весь город, иногда возможные радиопомехи.

Локальное радио можно будет услышать на волне 98.7 FM. Уже две недели на этой волне вещает радио «Проминь», местный Сватовский эфир будет работать с 16:00 до 17:00.

Характер вещания запланирован развлекательно-информационный, 20% составит информационная тематика. Ведущие и гости студии будут рассказывать о местных событиях, в эфире будут звучать песни сватовских и украинских артистов.