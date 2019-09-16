В Луганской области благодаря налоговикам легализован труд более тысячи граждан

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что благодаря проведенной работе, за январь-август 2019 легализован труд 1018 граждан. При этом в бюджет дополнительно поступило 887,7 тыс. грн единого социального взноса, 681,7 тыс. грн налога на доходы физических лиц и 59 тыс. грн военного сбора.

Только в августе легализован труд 71 гражданина, бюджет дополнительно получил 171 тыс. грн единого взноса.

Всего за восемь месяцев текущего года выявлено и привлечено к государственной регистрации 777 граждан, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. По результатам проведенных мероприятий по легализации их предпринимательской деятельности уплачено 10 тыс. грн НДФЛ, 826 тыс. грн единого взноса и 463 тыс. грн единого налога.

В ведомстве подчеркнули, что легализация трудовых отношений и заработной платы это один из острых вопросов, требующих постоянного решения. Ведь из-за теневого рынка занятости государство теряет миллионы гривен неуплаченных налогов, а граждане лишаются законных социальных гарантий. Поэтому усилия налоговиков и в дальнейшем будут направлены на детенизацию бизнес-процессов и возвращение утраченных ресурсов в экономику государства и региона.