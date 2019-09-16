Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в  сессии Генеральной Ассамблеи ООН

23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Как сообщает Офис Президента Украины, Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

В рамках визита Президент Украины встретился с лидерами украинской общины США в Нью-Йорке.

Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.

«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны», — подчеркнул Зеленский.