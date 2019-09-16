Российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вчера противник нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Попасной и Орехово.

Позиции украинских военных рядом с Попасной были дважды обстреляны российскими террористами из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Орехово противник один раз открывал огонь из стрелкового оружия и РПГ.

В Донецкой области боевики из минометов калибром 82 мм обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.