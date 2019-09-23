British American Tobacco переносит региональный центр из Киева в Румынию из-за непредсказуемой политики

Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес .

На запрос издания киевский офис BAT сообщил, що решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

В компании также заверили, что изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

Ранее в сентябре в British American Tobacco анонсировали «важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращения компании в более эффективную и гибкую организацию». Ее цель — развитие портфеля новых продуктов.