В Станице Луганской устанавливают плиты для временного моста на оккупированную территорию

Сегодня, 23 сентября, продолжились работы у аварийного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщает пресс-служба ОГА, с 7:00 утра на месте строительства работали представители ООО «Укртрансмост», три пиротехнические группы ДСНС и работники райавтодора.

После обследования территории пиротехниками, были продолжены работы под разрушенной частью моста работниками ООО «Укртрансмист», которые сегодня укладывали плиты фундамента для временного моста. Кроме того, осуществлена ​​подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.

Пиротехнический подразделение продолжило очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.