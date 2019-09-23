В Станице Луганской устанавливают плиты для временного моста на оккупированную территорию

В Станице Луганской устанавливают плиты для временного моста на оккупированную территорию23-09-2019, 18:54
Сегодня, 23 сентября, продолжились работы у аварийного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская».
Как сообщает пресс-служба ОГА, с 7:00 утра на месте строительства работали представители ООО «Укртрансмост», три пиротехнические группы ДСНС и работники райавтодора.
После обследования территории пиротехниками, были продолжены работы под разрушенной частью моста работниками ООО «Укртрансмист», которые сегодня укладывали плиты фундамента для временного моста. Кроме того, осуществлена подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.
Пиротехнический подразделение продолжило очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов.