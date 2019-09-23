С 1 сентября в Луганске подорожала вода

С 1 сентября в Луганске подорожала вода23-09-2019, 17:51
В оккупированном российскими террористами Луганске предприяие «Лугансквода» обнародовало новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.
С 1 сентября 2019 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение», – говорится в сообщении.
Установленные тарифы применяются с 1 сентября текущего года и составляют:
а) на централизованное водоснабжение:
- для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – лицензиатов – 15,974 российских рублей за 1 кубический метр;
- для населения – 20,021 российских рублей за 1 кубический метр;
- для бюджетных организаций – 34,168 российских рублей за 1 кубический метр;
- для прочих потребителей – 34,168 российских рублей за 1 кубический метр;
- для теплоснабжающих предприятий на централизованное снабжение горячей водой в объёмах для нужд населения – 20,021 российских рублей за 1 кубический метр;
б) на централизованное водоотведение:
- для населения – 12,141 российских рублей за 1 кубический метр;
- для бюджетных организаций – 22,410 российских рублей за 1 кубический метр;
- для прочих потребителей – 23,690 российских рублей за 1 кубический метр.
В оккупированном Россией Луганске основным платежным средством является российский рубль.