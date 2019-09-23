Датская группа по разминированию помогает очищать поля в Луганской области

В рамках реализации совместного проекта государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и Датского совета по делам беженцев Датской группы по разминированию, начались работы по очистке (разминированию) от взрывоопасных предметов местности в соответствии с требованиями руководящих документов и с учетом оперативных обстановки в районах. Об этом сообщает пресс-центр ДСНС в Луганской области.

Вблизи пгт. Тошковка Попаснянского района к гуманитарному разминированию были привлечены пиротехнические подразделения Днепропетровской и Кировоградской областей, мобильного спасательного центра быстрого реагирования ДСНС Украины, 3-го Специального центра быстрого реагирования ДСНС Украины, медицинский расчет учебного центра ОРС ЦЗ ДСНС Украины и представители Датской группы по разминированию.

С начала работ было обследовано и очищено 0,2913 га земель. Всего выявлено и передано для уничтожено 5 взрывоопасных предметов.



