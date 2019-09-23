Освобожденный из российского плена Олег Сенцов получит в Страсбурге премию Сахарова

Европарламент пригласил в Страсбург освобожденного из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова для вручении ему премии Сахарова. Об этом сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Сенцову было направлено приглашение приехать за премией Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21–24 октября в Страсбурге», — написал журналист.

25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии «За свободу мысли» имени Сахарова.