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В Луганской области мужчине за семейное насилие и угрозы дали реальный срок

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области житель Троицкого района проведет за решеткой 1 год 6 месяцев за домашнее насилие в отношении бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Троицким отделом Старобельской местной прокуратуры Луганской области поддержано в суде публичное обвинение в отношении 62-летнего жителя Троицкого района, который по месту жительства угрожал своей бывшей жене.

Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый систематически угрожал физической расправой бывшей жене, с которой проживал после официального расторжения брака, что привело к психологическим страданиям и расстройства здоровья женщины.

В судебном заседании прокурором доказана вина обвиняемого в совершении домашнего насилия, ответственность за которое предусмотрена ст. 126-1 УК Украины.

Приговором Белокуракинского районного суда Луганской области мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы.


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