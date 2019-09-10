В Луганской области мужчине за семейное насилие и угрозы дали реальный срок

В Луганской области житель Троицкого района проведет за решеткой 1 год 6 месяцев за домашнее насилие в отношении бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Троицким отделом Старобельской местной прокуратуры Луганской области поддержано в суде публичное обвинение в отношении 62-летнего жителя Троицкого района, который по месту жительства угрожал своей бывшей жене.

Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый систематически угрожал физической расправой бывшей жене, с которой проживал после официального расторжения брака, что привело к психологическим страданиям и расстройства здоровья женщины.

В судебном заседании прокурором доказана вина обвиняемого в совершении домашнего насилия, ответственность за которое предусмотрена ст. 126-1 УК Украины.

Приговором Белокуракинского районного суда Луганской области мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы.