В Станице Луганской врачи-добровольцы проведут операции сложным пациентам

C 1 по 30 октября 2019 в Станично-Луганской центральной районной больнице будут оказывать высококвалифицированную помощь врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, а именно: врач-уролог с проведением УЗИ диагностики почек и мочевыделительной системы, врач хирург с возможностью проведения оперативного лечения в условиях нашей больницы малоинвазивными методами (лапароскопия).

Как сообщили в Станично-Луганской райадминистрации, нуждающиеся в плановом хирургическом вмешательстве больные должны обратиться на прием к хирургу поликлиники немедленно для обследования и планирования на оперативное лечение.

За дополнительной информацией обращаться по телефону - 0501406092.