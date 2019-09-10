В Луганской области увеличили количество камер для фиксации превышения скорости

Патрульная полиция Луганской области сообщает, что с 19 сентября в Луганской области увеличивается количество участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

Где в Луганской области стоят радары на дорогах:

Лисичанск: улица Карла Маркса;

Северодонецк: проспекты Гвардейский, Химиков, улице Новикова, Гагарина;

Автодорога Р66 КПП «Демина — Александровка» — Сватово — Лисичанск — Луганск.

Об использовании устройств, водителей сообщать установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о том, что ведется фото-, видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. В местах фиксации нарушений скоростного режима находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

Напомним, что согласно части 1 статьи 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч — влечет штраф в размере 255 гривен. А согласно части 3 статьи 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.