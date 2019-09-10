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В Луганской и Донецкой областях можно получить грант на развитие бизнеса

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

 Датский совет по делам беженцев (DRC) разрабатывает новую грантовую программу, целью которой является улучшение условий жизни местного уязвимого населения, путем увеличения их доходов.

Такими бизнес-партнерами могут быть частные предприятия любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, а также коммунальные предприятия местных органов власти.

Партнерство будет осуществляться по принципу софинансирования как DRC, так и бизнес-партнером.

Основные условия программы:

  • повышение доходов местного населения на определенной целевой территории в Луганской или Донецкой областях;
  • привлечение местного уязвимого населения, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта, как одной из составных частей данного бизнес-проекта. При этом создание новых официальных рабочих мест не является обязательным условием программы;
  • проект должен быть прибыльным для бизнес-партнера;
  • предполагаемая сумма грантовой поддержки от 10000 до 100000 долларов США;
  • инвестиция со стороны бизнес-партнера в размере до 50% от общей стоимости проекта, в финансовой или нефинансовой форме.

Для участия в конкурсе желающие должны подать заявку по ссылке: https://forms.gle/pf1wjt3zTQNMFMxdA

Конечный срок подачи заявок: 30 октября 2019.

Более подробную информацию можно получить у контактных лиц по телефонам: + 38-093-073-53-73 (Ольга), + 38-093-076-03-07 (Анна).

Следует отметить, что в настоящее время программа находится в стадии разработки и последующего представления донорским организациям на рассмотрение. Условия программы являются гибкими и могут меняться, в том числе и в направлениях, предложенных в полученных заявках.


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