В Луганской и Донецкой областях можно получить грант на развитие бизнеса

Датский совет по делам беженцев (DRC) разрабатывает новую грантовую программу, целью которой является улучшение условий жизни местного уязвимого населения, путем увеличения их доходов.

Такими бизнес-партнерами могут быть частные предприятия любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, а также коммунальные предприятия местных органов власти.

Партнерство будет осуществляться по принципу софинансирования как DRC, так и бизнес-партнером.

Основные условия программы:

повышение доходов местного населения на определенной целевой территории в Луганской или Донецкой областях;

привлечение местного уязвимого населения, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта, как одной из составных частей данного бизнес-проекта. При этом создание новых официальных рабочих мест не является обязательным условием программы;

проект должен быть прибыльным для бизнес-партнера;

предполагаемая сумма грантовой поддержки от 10000 до 100000 долларов США;

инвестиция со стороны бизнес-партнера в размере до 50% от общей стоимости проекта, в финансовой или нефинансовой форме.

Для участия в конкурсе желающие должны подать заявку по ссылке: https://forms.gle/pf1wjt3zTQNMFMxdA

Конечный срок подачи заявок: 30 октября 2019.

Более подробную информацию можно получить у контактных лиц по телефонам: + 38-093-073-53-73 (Ольга), + 38-093-076-03-07 (Анна).

Следует отметить, что в настоящее время программа находится в стадии разработки и последующего представления донорским организациям на рассмотрение. Условия программы являются гибкими и могут меняться, в том числе и в направлениях, предложенных в полученных заявках.