Российские террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП и стрелкового оружия

19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово.

Вблизи Золотого российские террористы вели огонь по украинским военным из стрелкового оружия, а на позициях в районе Орехово - из автоматического гранатомета и пулеметов.

В Донецкой области боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ в районе населенных пунктов Новомихайловка, Травневе, Луганское и Новолуганское.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.