В оккупированном Луганске взорвали путепровод - фото

В оккупированном Луганске 19 сентября взорвали путепровод на окраине города.

Как сообщают местные жители, мощный взрыв раздался около 0:15 в районе Лесоторгового склада. В результате взрыва повреждены опоры моста и сам мост.

Оккупационные власти перекрыли проезд в районе происшествия на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске.

Судя по фото мост находится в непригодном для эксплуатации состоянии.

Оккупационные власти создали штаб по расследованию взрыва, а также планируют искать финансирование для ремонта путепровода, соединяющего 2 части города.

В настоящее время весь транспорт вынужден искать объездные пути из-за запрета на движение по поврежденному участку.