Суд отпустил Ефремова из-под домашнего ареста

18 сентября Старобельский районный суд Луганской области рассматривал продление меры пресечения экс-главе фракции «Партии регионов» Александру Ефремову, обвиняемого в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации.

В итоге судьями было принято решение отпустить Александра Ефремова из-под домашнего ареста с обязательством являться в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения суда, за исключением участия в заседаниях, сообщать суду об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами.

Суд отпустил из-под домашнего арестае безз электронного браслета, поскольку личное обязательство не предусматривает такого ограничения. В то же время, Ефремову не вернули загранпаспорт.



