В Луганской области агенты ФСБ пытались завербовать жительницу Хмельницкой области возвращавшуюся от родственников на оккупированной территории.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, жительница Хмельницкого сама обратилась в украинские спецслужбы и рассказала подробности вербовки.

По ее словам, представители ФСБ в пункте пропуска «Станица Луганская» на оккупированной территории задержали ее во время обратной дороги от родственников на временно оккупированной территории.

При этом представители иностранной спецслужбы угрозами и шантажом попытались склонить женщину к сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

Как отметили в Службе безопасности, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако учитывая то, что гражданка Украины добровольно заявила о своей связи со спецслужбами иностранного государства и сообщила о полученных заданиях, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.