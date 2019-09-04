В Донецкой области избили прокурора помогавшего террористу-наркоторговцу

В Константиновке Донецкой области проводится досудебное расследование по фактам умышленного причинения работнику прокуратуры телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также повреждения принадлежащего ему имущества.

18 сентября, в 12:35, в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота.

Кроме того, злоумышленниками повреждены два колеса автомобиля марки «SSANG YONG Rexton», принадлежащий потерпевшему.

Это официальное ообщение пресс-службы Донецкой прокуратуры.

А вот неофициально подробности дела рассказали в издании Инфорпост :

Избитый прокурор — работник Константиновской прокуратуры, который защищает в суде боевика «ДНР» Игнатишина, настаивая на его освобождении от криминальной ответственности.

Прокурор выступал на этом суде… в роли защитника террориста, ходатайствуя о его полном освобождении от криминальной ответственности как участника незаконного вооруженного формирования.

По данным следствия, Игнатишин являлся членом НВФ «ДНР». На суде Игнатишин заявил, что стать участником террористической группировки его… «заставили». Кстати, предыдущими решениями этого же суда никакие меры пресечения — ни взятие под стражу, ни домашний арест — Игнатишину определены не были.

­То есть его просто отпускали из здания суда.

Боевик числился в местной локальной группировке Макеевки, далее в 1-м батальоне 5-й бригады «Оплот» «Русская православная армия», после — батальон «Восток», где продержался до конца 2015 года.

Игнатишин состоял в команде из четырех человек, которая занималась похищением людей «за выкуп». Однажды они не донесли денег своим «старшим» в батальоне «Восток», в результате чего у них произошел конфликт. Игнатишин и еще два человека выехали в оккупированный Крым (источники расходятся во мнении, одни говорят, что в конце 2015, вторые — в начале 2016).

Но и отуда, после совершения преступлений пришлось бежать.

Причем в Киев, где убийца и террорист прекрасно себя чувствовал - ведь ни СБУ, ни полиции Авакова, ни прокуратуре нет дела до террористов и наркоторговцев.