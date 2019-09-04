На КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина

На КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщинаСегодня, 10:21
На КПВВ «Новотроицкое» между оккуированной и украинской территорией Донецкой области умерла 82-летняя женщина.
Как сообщают представители мониторинговой группы, просшествие случилось сегодня в 8:30.
По словам наблюдателей, пенсионерке стало плохо у модуля «Ощадбанка», она скончалась до приезда кареты скорой помощи. Тело женщины забрали медики из Волновахи, которые приехали на вызов.
По предварительной информации, причина смерти - кровоизлияние в мозг.
Об этом случае мониторам БФ «Право на захист» сообщили предаставникы орагнизации Première Urgence Internationale (PUI).