В Луганской области пройдет традиционный фестиваль культуры лемков

Фестиваль «Стежками Лемківщини», который впервые провели в селе Переможне Лутугинского района в 2005 году, стал маленьким связующим звеном между Востоком и Западом Украины, целью которого является сохранение исторической памяти, обычаев, языковых, культурных и бытовых традиций одной из этнических групп Луганщины лемков - украинцев, депортированных с территории Польши в Луганскую область.

Традиция проведения ежегодного областного мероприятия была прервана из-за военных действий, и в 2017 году фестиваль восстановлен в Новоайдарщины, где до сих проживают потомки украинце-лемков.

В этом году в мероприятии примут участие представители общественной организации Луганское областное общество украинцев, депортированных из Польши «Ватра», а также творческие коллективы и солисты - исполнители лемковских песен из городов и районов Луганской области.

К участию в фестивале приглашены делегации из Закарпатской области, которую возглавит председатель «Всеукраинского общества «Лемковщина» Василий Мулеса.

Гости фестиваля смогут посетить экскурсию в Новоайдарском краеведческом музее, торжественное открытие фестиваля, концерт, торжественное шествие участников и гостей фестиваля с флагом Украины и традиционный лемковский костер - ватру.