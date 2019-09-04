Польша отказала в визе крымскому коллаборанту Чингизу Якубову

Ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов рассказал, что Польша не предоставила ему визу: «Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ».

Хотя причина достаточно проста — страны ЕС (в том числе и Польша) не признают проводимые Россией выборы на оккупированной территории Крыма и, соответственно, «избранных» там депутатов любых уровней.

Якубов планировал выступить на совещании с докладом о развитии крымской системы образования, рассказать, что изменилось в оккупированном Крыму, которое он считает воссоединением с Россией.

Ежегодное совещание ОБСЕ началось 16 сентября и продлится до 27 сентября. В нем принимают участие представители 57 стран-участниц ОБСЕ, офиса и органов этой организации, общественные организации из стран-участниц.