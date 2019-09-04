Российские террористы обстреляли Крымское и Золотое

18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области 18 сентября российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

19 сентября российские террористы открывали огонь из стрелкового оружия в сторону позиций украинской армии в районе поселка Золотое, где планируется разведение сил.

В Донецкой области под обстрелами оказались позиции в районе населенных пунктов Водяное, Травневое и Николаевка.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.