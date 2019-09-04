Зеленский усилил политическую группу в Минске Алексеем Резниковым

Зеленский усилил подгруппу по политическим вопросам в Минске Алексеем Резниковым.

Соответствующий указ № 701/2019 от 18 сентября размещен на официальном сайте президента Украины.

Алексей Резников будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Традиционно новое назначение внесено изменением указа:

«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе» уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы».

Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016-го по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.