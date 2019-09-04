Ощадбанк получил исполнительные документы для возмещения от РФ 1,3 миллиарда долларов

Украинский государственный Ощадбанк получил исполнительные документы, которые дают основанием для исполнения решения Международного арбитража и возмещения убытков в размере около 1,3 млрд долларов США причиненных банку вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией.

Как сообщили в пресс-службе банка, исполнительные документы получены в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года. Это постановление было нео заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года", - сообщили в банке.

В Ощадбанке сообщили, что исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл. США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков.

Рещение о взыскании с России в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов было принято 26 ноября 2018 года Международным арбитражом.