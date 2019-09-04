Северодонецкий горсовет купит три мотоцикла и почтовых ящиков на 888 тысяч гривень

На заседании 71-й (внеочередной) сессии, которое состоялось 17 сентября утверждена новая редакция «Городской целевой программы развития и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Северодонецка на 2019».

Как сообщает пресс-служба северодонецкого горсовета, Программой предусмотрены средства на приобретение для УЖКХ и КП «Жилсервис «Рассвет» трех мотоциклов трехколесных (164,520 тыс. гривень), трех мотоблоков с навесным оборудованием (75,0 тыс. гривень), трех косилок тракторных роторных (108,0 тыс. гривень), трех дренажных насосов (12,9 тыс. гривень), генератора дизельного (23,0 тыс. гривень), 878-ми почтовых ящиков (888,580 тыс. гривень), материалов для обслуживания систем отопления (199 5 тыс. гривень).