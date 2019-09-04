Зеленский приказал готовить отвод украинской армии по всей линии соприкосновения на Донбассе

Как заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

Такая задача, по словам Кравченко, определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и Главой государства.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время брифинга с координатором системы ООН , координатором по гуманитарным вопросам и Постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани в районе проведения ООС.

«В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее», — сказал генерал-лейтенант.

Также командующий рассказал о перспективе создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское, где последнюю неделю российские террористы ежедневно обстреливают позиции ВСУ.