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Россия заставляет луганских и донецких боевиков оформлять свои паспорта

Вчера, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для ускорения так называемой «паспортизации» населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, с 1 октября 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

По мнению Министерства обороны Украины, увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.


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