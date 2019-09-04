» » В поддержку украинской армии Луганская область собрала 137 млн гривень

В поддержку украинской армии Луганская область собрала 137 млн гривень

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за январь-август 2019 года поступления военного сбора составили 137 млн ​​414 тысяч гривень.

Это на 16,6 млн гривень, или на 13,7% больше показателя за восемь месяцев 2018 года.

Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Военный сбор направляется на защиту государственного суверенитета, он является гарантией стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:17

В поддержку украинской армии Луганская область собрала 137 млн гривень

Вчера, 17:36

На финансирование партий в 2020 предусмотрено более 1 млрд грн. Это нормально?

Вчера, 14:33

Людмила Долгоновская: до сих пор нет позиции руководства Украины по реинтеграции Донбасса

Вчера, 14:21

В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов

Вчера, 13:16

Руководитель ОБСЕ не видит конкретных шагов для миротворческой миссии в Донбассе

Вчера, 13:12

Facebook удалил сотни групп и страниц распространение дезинформации. Среди них - Znaj.ua, Politeka, Hyser

Вчера, 10:50

В Попасной французский художник Жульен Малан помог детям украсить школу

Вчера, 10:15

Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибший

16-09-2019, 16:41

Местные громады Луганской области получили 232,4 млн гривень единого налога

16-09-2019, 14:43

В Луганской области сильный ветер ураган обесточил 7 населенных пунктов

16-09-2019, 14:36

Зеленский хочет чтобы миссия ОБСЕ на Донбассе фиксировала каждый выстрел

16-09-2019, 14:30

В Мариуполе застрелили освобожденного украинским судом боевика «ДНР» Джулаева

Новости Украины:

16-09-2019, 14:38

В Киеве объявили штормовое предупреждение

16-09-2019, 12:29

В центре Харькова кабриолет врезался в пешеходов

13-09-2019, 09:45

В Одесской области задержали преступника, который пытался убить жену

11-09-2019, 11:41

Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

10-09-2019, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

9-09-2019, 10:48

Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі»

9-09-2019, 10:23

Вода на пляжах Одессы соответствует нормам

6-09-2019, 15:05

В Киеве убили охранника Гидропарка

6-09-2019, 14:58

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной до конца месяца

4-09-2019, 16:06

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

4-09-2019, 12:40

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

4-09-2019, 12:06

В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

В поддержку украинской армии Луганская область собрала 137 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня