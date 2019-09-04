В поддержку украинской армии Луганская область собрала 137 млн гривень

В Луганской области за январь-август 2019 года поступления военного сбора составили 137 млн ​​414 тысяч гривень.

Это на 16,6 млн гривень, или на 13,7% больше показателя за восемь месяцев 2018 года.

Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Военный сбор направляется на защиту государственного суверенитета, он является гарантией стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.