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На финансирование партий в 2020 предусмотрено более 1 млрд грн. Это нормально?

Вчера, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины в проекте госбюджета предусмотрел расходы суммой 1 миллиард 34 миллиона гривень в пользу политических партий в 2020 году. Из них 567 миллионов гривень предусмотрено на финансирование уставной деятельности политических партий. Еще 467 миллионов предусмотрено в качестве компенсации расходов на ведение избирательной кампании.

Таким образом, компенсацию за ведение избирательной кампании получат:

 

Примечательно, что в структуре расходов этих партий на избирательную кампанию от 61% до 86% составляют расходы на телерекламу. Вторая по объемам статья расходов — наружная реклама (от 9% до 20%). В частности, именно эти расходы парламентским партиям и будут компенсированы в 2020 году.

Фактически, норма о компенсации расходов на избирательную кампанию стимулирует партии тратить больше, в частности, на телерекламу. Понимая, что эти расходы будут возвращены, партии могут идти ва-банк и вкладывать в кампанию все возможные ресурсы. При этом, во всем мире поднимается вопрос о стимулировании уменьшения расходов на избирательную кампанию, поэтому норма, которая стимулирует чрезмерные расходы, должна быть пересмотрена и, вероятно, отменена.

Правда, в Офисе президента хотят сделать наоборот, и вместо отмены компенсации за избирательную кампанию планируют существенно сократить объемы госфинансирования текущей деятельности политических партий. Также, там хотят повысить барьер для получения госсредств с 2% до 5%, что лишает финансирования внепарламентские партии. Такие нормы присутствуют в президентском законопроекте № 1029, посвященном перезапуску НАЗК (законопроект прошел первое чтение и может быть принят еще до утверждения финальной редакции госбюджета).

Вместе с тем, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует обоснование таких изменений.

В публичной сфере это вопрос Офис президента тоже не коммуницировал. Вероятно, такое решение продиктовано негативной реакцией пользователей соцсетей на информацию об объемах государственного финансирования партий. В частности, часть украинцев негативно восприняла тот факт, что на государственное финансирование будет претендовать «Партия Шария». Правда, это возмущение касалось искусственно завышенных в несколько раз сумм, которые распространяли сразу из нескольких источников (Николай Томенко, Анатолий Шарий и другие).

Целый ряд общественных организаций в совместном заключении к законопроекту № 1029 поддержали перезапуск НАЗК. Вместе с тем, в заключении предлагается исключить из законопроекта нормы, которые вносят изменения в госфинансирования партий. Эксперты предлагают рассмотреть их в отдельном законопроекте, который будет регулировать не только размер государственного финансирования, но и ряд других аспектов:

  • четко зафиксирует направления использования госфинансирования;
  • усилит ответственность за различные нарушения;
  • усложнит использование партиями подставных лиц для заведения средств неизвестного происхождения на официальные счета;
  • отменит компенсацию средств на ведение избирательной кампании;
  • упростит процедуру осуществления взноса в пользу партии, стимулировать сбор партиями мелких денежных взносов среди рядовых сторонников.

Такую систему поддержали Центр политико-правовых реформ, Международный фонд избирательных систем в Украине (IFES), Комитет избирателей Украины, Движение ЧЕСТНО и ОО Центр UA. Вывод был направлен в Антикоррупционный комитета

Государственное финансирование партий не является чем-то негативным, но никогда не получит  большой поддержки среди населения, и такова ситуация во всем мире. Оно призвано предоставить партиям альтернативный источник финансирования. Размер государственного финансирования должен быть не чрезмерным, но обоснованным и достаточным. Иначе и в дальнейшем будем иметь в парламенте профессиональных скрытых лоббистов, а не профессионалов и профессиональных политиков.

В противном случае, даже в усеченном виде государственное финансирование останется своеобразным бонусом недобросовестным партиям и в целом не будет выполнять свою функцию освобождения политических партий Украины от влияния олигархов.

ІГОР ФЕЩЕНКО
аналітик з партійних фінансів Громадського руху ЧЕСНО


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На финансирование партий в 2020 предусмотрено более 1 млрд грн. Это нормально? » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня