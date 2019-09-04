Людмила Долгоновская: до сих пор нет позиции руководства Украины по реинтеграции Донбасса

На пресс-конференции в издании Главком Людмила Долгоновская рассказала как видит реинтеграцию оккупированных территорий Луганской области.

По мнению Людмилы важно действовать проактивно, навязывать России свое видение реинтеграции, однако до сих пор нет (по крайней мере в публичном пространстве) ни четко артикулированной позиции руководства государства по этому поводу, ни тем более Стратегии как целостного документа с четкими рамками, этапами, механизмами реализации.

Зато российская сторона план интеграции «республик» в свое пространствао и действует последовательно. Северный сосед «отрывает» регион от Украины через отдельность «народа Донбасса», «преемственность» Донецко-Криворожской советской республики и другие мифологемы, проводит паспортизацию населения.

Людмила Долгоновская:

Что, на мой взгляд, важно учесть при формировании политики реинтеграции?

Залогом успешной реинтеграции является деоккупация. Только постоянное прекращение огня, вывод российских войск, демилитаризация, установление контроля над всем участком российско-украинской границы открывает путь к реальной реинтеграции в различных ее измерениях: политико-правовой, социально-экономической, идеологической, культурной, экологической и тому подобное.

Последовательность шагов имеет значение. Нельзя говорить о проведении выборов на оккупированных территориях в ближайшей перспективе. Нельзя, потому что в подвалах и застенках т. н. «МГБ» и «Народной милиции» не высыхает кровь украинских активистов, а российские солдаты и техника находятся на оккупированных территориях. Нельзя, потому что представители украинских политических партий и общественные деятели не имеют возможности попасть туда и тем более проводить агитацию.

Доверие — фундамент реинтеграции. Восстановление доверия, как и в любых отношениях между людьми — очень сложный и кропотливый процесс. Здесь важно не искать виновных, а брать и действовать. Успешные практики по «народной» и культурной дипломатии следует продолжать.

Важно не предать Украину и тех, для кого Украина является ценностью. Очевидным является факт, что перемирие приобретается путем компромиссов. Я сознательно не говорю о мире, потому что он возможен только после победы над врагом. А эта победа выходит далеко за пределы арены боевых действий. Конечно, ценя жизнь каждого нашего защитника и мирного жителя, мы все стремимся к урегулированию конфликта. Но не любой ценой.

Стратегические коммуникации должны стать неотъемлемой составляющей государственной политики на всех уровнях. Спланированная, скоординированная и должным образом организованная коммуникация дает результаты.

Мобилизация «своих» дает информационное и электоральное преимущество. На временно оккупированных территориях так же есть люди с проукраинской позицией. Работа с ними даст больший результат, чем заигрывание с теми, кому «какая разница на каком языке» и «неважно какой флаг».

Информационная политика в зоне конфликта требует усиленного внимания. Объединение усилий органов публичной власти, военных информационных мощностей, независимых медиа с целью донесения до жителей оккупированных территорий четкой позиции украинской власти, разъяснение всех ее шагов позволит изменить, если не поведение, то хотя настроения людей.

P.S. Время работает против нас. Дети, рожденные в «ЛДНР», скоро пойдут в школу. Их картина мира кардинально отличается от представлений моего шестилетнего сына. Я не хочу оставить этим детям в наследство войну, недоверие, пустоту. Надеюсь, наши чиновники тоже.