В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, итоги проведенной кампании декларирования доходов 2019 свидетельствуют о росте добровольной уплаты налогов.

Благодаря декларированию доходов обеспечивается принцип социальной справедливости - с больших доходов - большие налоги. Также декларирование способствует выполнению государством регуляторной функции, в результате чего доходы бюджета перераспределяются для решения социальных задач и поддержки малоимущих слоев населения.

Всего в Луганской области с начала года более 18 тысяч граждан подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, которыми задекларировали полученные в 2018 году доходы на общую сумму 612,9 млн гривень. Граждане самостоятельно определили к уплате почти 26,4 млн гривень налога на доходы физических лиц и почти 3,1 млн гривень военного сбора.

Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам - 18,9 милн гривень.

В общем наблюдается увеличение по сравнению с прошлыми годом по всем видам доходов. Значительную часть рядом с иностранными доходами составляют такие показатели как другие налогооблагаемые доходы - 94,9 млн гривень, наследство и дарение - 68,8 млн гривень, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - 33,2 млн гривень, доходы от сдачи имущества в аренду - 21,7 млн гривеньи инвестиционные доходы - 251,8 млн гривень.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины непредставление налогоплательщиком налоговой декларации является основанием для проведения документальной проверки.

За непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством.

В ведомстве акцентировали внимание, что отчитываться о своих доходах и своевременно платить налоги - это конституционная обязанность каждого гражданина, который хочет и стремится жить в богатой стране, где должным образом финансируются медицинские учреждения, образовательные учреждения, выделяется достаточное количество средств на развитие в сфере спорта.