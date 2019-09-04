» » В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов

В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, итоги проведенной кампании декларирования доходов 2019 свидетельствуют о росте добровольной уплаты налогов.
Благодаря декларированию доходов обеспечивается принцип социальной справедливости - с больших доходов - большие налоги. Также декларирование способствует выполнению государством регуляторной функции, в результате чего доходы бюджета перераспределяются для решения социальных задач и поддержки малоимущих слоев населения.
Всего в Луганской области с начала года более 18 тысяч граждан подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, которыми задекларировали полученные в 2018 году доходы на общую сумму 612,9 млн гривень. Граждане самостоятельно определили к уплате почти 26,4 млн гривень налога на доходы физических лиц и почти 3,1 млн гривень военного сбора.
Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам - 18,9 милн гривень.
В общем наблюдается увеличение по сравнению с прошлыми годом по всем видам доходов. Значительную часть рядом с иностранными доходами составляют такие показатели как другие налогооблагаемые доходы - 94,9 млн гривень, наследство и дарение - 68,8 млн гривень, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - 33,2 млн гривень, доходы от сдачи имущества в аренду - 21,7 млн гривеньи инвестиционные доходы - 251,8 млн гривень.
В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины непредставление налогоплательщиком налоговой декларации является основанием для проведения документальной проверки.
За непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством.
В ведомстве акцентировали внимание, что отчитываться о своих доходах и своевременно платить налоги - это конституционная обязанность каждого гражданина, который хочет и стремится жить в богатой стране, где должным образом финансируются медицинские учреждения, образовательные учреждения, выделяется достаточное количество средств на развитие в сфере спорта.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:33

Людмила Долгоновская: до сих пор нет позиции руководства Украины по реинтеграции Донбасса

Сегодня, 14:21

В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов

Сегодня, 13:16

Руководитель ОБСЕ не видит конкретных шагов для миротворческой миссии в Донбассе

Сегодня, 13:12

Facebook удалил сотни групп и страниц распространение дезинформации. Среди них - Znaj.ua, Politeka, Hyser

Сегодня, 10:50

В Попасной французский художник Жульен Малан помог детям украсить школу

Сегодня, 10:15

Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибший

Вчера, 16:41

Местные громады Луганской области получили 232,4 млн гривень единого налога

Вчера, 14:43

В Луганской области сильный ветер ураган обесточил 7 населенных пунктов

Вчера, 14:36

Зеленский хочет чтобы миссия ОБСЕ на Донбассе фиксировала каждый выстрел

Вчера, 14:30

В Мариуполе застрелили освобожденного украинским судом боевика «ДНР» Джулаева

Вчера, 12:48

График подачи воды в Луганске с 16 сентября 2019

Вчера, 10:50

В оккупированном Луганске арестован «министр» внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет 

Новости Украины:

Вчера, 14:38

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Вчера, 12:29

В центре Харькова кабриолет врезался в пешеходов

13-09-2019, 09:45

В Одесской области задержали преступника, который пытался убить жену

11-09-2019, 11:41

Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

10-09-2019, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

9-09-2019, 10:48

Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі»

9-09-2019, 10:23

Вода на пляжах Одессы соответствует нормам

6-09-2019, 15:05

В Киеве убили охранника Гидропарка

6-09-2019, 14:58

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной до конца месяца

4-09-2019, 16:06

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

4-09-2019, 12:40

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

4-09-2019, 12:06

В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

В Луганской области граждане задекларировали более 612 миллионов гривень доходов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня