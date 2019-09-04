Руководитель ОБСЕ не видит конкретных шагов для миротворческой миссии в Донбассе

Руководитель ОБСЕ не видит конкретных шагов для миротворческой миссии в ДонбассеСегодня, 13:16
Руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.
«Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии», — отметил Лайчак.
Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.
Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.