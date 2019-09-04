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Руководитель ОБСЕ не видит конкретных шагов для миротворческой миссии в Донбассе

Сегодня, 13:16 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что не видит конкретных шагов для создания эффективной миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.

«Я не вижу конкретных шагов для создания такой миссии. Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон, если они сочтут целесообразной такую ​​миссию, надо договориться о мандате, конкретной роли такой миссии», — отметил Лайчак.

Он добавил, что если стороны договорятся, то международное сообщество поддержит.

Лайчак уточнил, что многое зависит от встречи в нормандском формате, которую ожидают в сентябре.


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