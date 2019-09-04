Facebook удалил сотни групп и страниц распространение дезинформации. Среди них - Znaj.ua, Politeka, Hyser

17 сентября 2019 компания Facebook сообщила об удалении 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп в Украине. Среди удаленных страниц - Hyser, Znaj.ua, Politeka. Эти страницы вели скоординированную кампанию по дезинформации, сообщил Натаниэль Глейхер, председатель политики по кибербезопасности соцсети, в официальном блоге Facebook.

Как сообщает Интернет Свобода , в официальном сообщении соцсети говорится, что удаленные аккаунты и группы связаны с украинским PR-компанией Pragmatico, а общее количество их подписчиков составляла более 4,2 миллиона.

Екатерина Крук, менеджер Facebook по Украине написала, что Pragmatico принимала заказ и на политический пиар, в том числе и черный.

Люди, стоявшие за этим использовали поддельные учетные записи для управления группами, говорится в официальном сообщении.

В компании оценили, что общий бюджет потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, около 1,6 миллиона долларов. В сообщении Facebook также сказано, что люди, которые стояли за кампанией по дезинформации направляли читателей за пределы Facebook на сайты, позиционирующие себя как новостные.