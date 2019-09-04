В Попасной французский художник Жульен Малан помог детям украсить школу

В Попасной французский художник Жульен Малан помог детям украсить стены школы муралом и рисунками.

Это не первый визит художника в прифронтовой город, где при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Попаснянской ОШ №1 создаются уникальные художественные работы.

За неделю социального проекта, с участием руководителя проекта Олега Соснова и художника Жюльена Малана, ученики 4 и 6 класса смогли рассказать свои мечты в рисунках.

В результате этого сотрудничества в Попасной появился еще один мурал всемирно известного художника Жюльена Малана, а стены школы украсили рисунки с детскими мечтами и ожиданиями.

Фото: ОНЗ Попаснянська ЗОШ №1