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Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибший

Сегодня, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В Донецкой области противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого с автоматического гранатомета и неподалеку Железного - с ручного противотанкового гранатомета.
Во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб.

16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ В районе Новотошковского и Крымского.
Вблизи Новотошковского российские террористы обстреляли позиции украинских военных  из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Также боевики дважды вели огонь по позициям неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики трижды обстреливали позиции неподалеку Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и Луганское - из минометов калибром 120 мм.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.


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Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибший » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня