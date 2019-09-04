Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибший

Российские боевики продолжают нарушать перемирие - потери ВСУ двое раненых и 1 погибшийСегодня, 10:15
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В Донецкой области противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого с автоматического гранатомета и неподалеку Железного - с ручного противотанкового гранатомета.
Во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб.
16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ В районе Новотошковского и Крымского.
Вблизи Новотошковского российские террористы обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также боевики дважды вели огонь по позициям неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
На границе Луганской и Донецкой областей боевики трижды обстреливали позиции неподалеку Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и Луганское - из минометов калибром 120 мм.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.