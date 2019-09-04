Местные громады Луганской области получили 232,4 млн гривень единого налога

Местные громады Луганской области получили в бюджеты от упрощенцев 232,4 млн гривнь единого налога.

Эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-августе 2019 года.

Основная часть поступлений единого налога, а это 136,5 млн гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями - 74,3 млн гривень.

По сравнению с показателями за январь-август 2018 поступления единого налога увеличились на 31,7 млн гривень, или на 15,8%.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы направили в местную казну 21,6 млн гривень, что на 1,9 млн гривень, или на 9,6% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Напомним, всего за январь-август 2019 в местные бюджеты Луганщины поступило 2 млрд 144 млн гривен.